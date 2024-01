Mancano i gol dalla panchina: il Toro ha bisogno di cambi di qualità per svoltare

"Questa volta i cambi hanno dato una marcia in più e alla fine Rado è stato perfetto". Queste parole di Ivan Juric vengono dal post Torino-Genoa: Radonjic fu decisivo perché il suo eurogol regalò i tre punti ai granata dopo una gara povera di emozioni e di occasioni da rete. Un girone dopo le dichiarazioni sono di tutt'altro tenore: "Per vincere le gare ci aspettiamo qualcosina in più dalla panchina per fare ancora un passo in avanti". Il Torino (con due gol) è terzultimo nella speciale classifica delle squadre con più gol con giocatori entrati dalla panchina, solo Salernitana (1) e Sassuolo (0) hanno fatto peggio.

I tre calciatori del Torino che sono entrati di più a gara in corso sono Pietro Pellegri (14 partite giocate di cui 11 da subentrato), Yann Karamoh (10 partite giocate di cui 9 da subentrato) e Mergim Vojvoda (15 partite giocate di cui 7 partendo dalla panchina). E le due uniche reti da calciatori subentrati vengono da Radonjic, contro il Genoa appunto, e da Vlasic nel successo casalingo contro il Sassuolo. Risulta evidente che l'apporto del francese e dell'ex Monaco non sia determinante o comunque pari ai titolari. Al contrario, Radonjic, con dieci presenze di cui appena 6 da titolare, è ancora il secondo miglior marcatore della squadra (3 gol come Buongiorno) dopo Duvan (5). Così il tecnico sul trequartista serbo prima della sfida coi rossoblù: "Ha fatto un'ottima settimana. Quando ci sarà l'occasione lo userò. L'altra settimana ha avuto un problema, in questa ha fatto molto bene ed è a disposizione".

Difesa e attacco: due velocità differenti

I granata hanno ottenuto dieci clean sheet, solo l'Inter ha fatto meglio con 11: è importante capitalizzare questi ottimi risultati difensivi con un attacco di qualità che riesca a segnare con continuità. Così Vanja, che ha da poco superato le 100 presenze in granata, dopo la sconfitta a Firenze: "Noi dobbiamo fare i clean sheet per dare una mano agli attaccanti e portare a casa il risultato". Il Torino è quattordicesimo in A per occasioni create, ma quarto per cross effettuati. Se Zapata sta dimostrando, seppur con alti e bassi, di essere un attaccante in grado di regalare gol e prestazioni, e Sanabria, dopo un calo iniziale rispetto all'anno scorso, sta ben figurando nel ruolo di rifinitore, chi manca è proprio chi è in grado di determinare, partendo dalla panchina. Inoltre, in 20 gare di campionato, i piemontesi hanno terminato il primo tempo con il punteggio sullo 0-0 per ben 14 volte: per i granata i secondi tempi diventano spesso decisivi ai fini del risultato finale. Chissà in sede di mercato si riuscirà ad ovviare a questo problema oppure se Juric riuscirà a valorizzare componenti della rosa che, finora, non hanno reso al meglio delle proprie possibilità.