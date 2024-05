Mattarella omaggia gli Invincibili: “Conoscevo a memoria i nomi del Grande Torino”

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha reso omaggio al Grande Torino mentre riceveva al Quirinale le delegazioni di Atalanta e Juve in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico. In onore del 75° anniversario dalla tragedia di Superga Mattarella ha ricordato con affetto quella grande squadra, che all'epoca fece emozionare tutta l'Italia. Di seguito le parole del presidente: "Il calcio è uno sport di grande popolarità, sollecita emozioni e passioni. Lo vediamo continuamente, stavo per dire ogni domenica perché quando ero ragazzo si giocava solo la domenica, mentre ora ci sono partite "continuamente" , - ha dichiarato oggi Sergio Mattarella -. Quest'anno ricorre il 75esimo anniversario dalla sciagura aerea di Superga, in cui persero la vita calciatori e staff del Grande Torino. Avevo 8 anni, seguivo il calcio e oltre a conoscere i nomi di quella grande squadra a memoria ricordo l'emozione che ha conquistato l'intera Italia. All'epoca non c'erano né tv né social, solo giornali e radio, e manifestavano la commozione che aveva conquistato gli italiani per quella tragedia".