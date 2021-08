Mazzarri: “Al Torino ho fatto un’impresa. Il mio calcio era offensivo”

L'ex allenatore granata, oggi svincolato, ha parlato anche del Torino ai microfoni dei colleghi di TMW

Redazione Toro News

L'ex allenatore del Torino Walter Mazzarri, svincolato dal febbraio 2020 quando risolse il suo contratto con il club granata, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di TMW. Tra i vari argomenti toccatti il tecnico toscano ha parlato anche del Toro e su un suo eventuale ritorno ad allenare. Sul complicato momento che il Torino e Belotti stanno vivendo con al centro la questione rinnovo del contratto, Mazzarri ha affermato: "Sul rinnovo di Belotti non posso parlare, non sono a Torino da due anni. Mi sono rimasti i 63 punti in granata che secondo me sono stati un'impresa storica. Ho avuto il giusto merito per quell'annata. Recuperavamo sempre la palla nella metà campo avversaria, il mio calcio era propositivo e offensivo, anche se qualcuno dice il contrario. Mancava un po' di qualità davanti e sbagliavamo troppi gol".

Su un eventuale ritorno in panchina il tecnico toscano non si è sbilanciato troppo: "Vi dico la verità, nomi non ne posso fare ma ho rifiutato qualcosa. Un tipo come me con il Covid e senza pubblico ha perso l'entusiasmo, devo sentire la sfida. Ci sono stati club che ho rifiutato perché non voglio ritornare a lottare per la salvezza, qualcosa anche all'estero. Se arriverà una proposta che mi darà carica e adrenalina tornerò, altrimenti starò fermo".

Sulle difficoltà economiche che molti club italiano stanno vivendo in questo momento Mazzarri ha affermato: "Se tutti i direttori sportivi e gli allenatori facessero il loro lavoro tutto andrebbe diversamente. L'Atalanta in questo momento ha creato ricchezza, Percassi è stato intelligente. Se dovessi essere chiamato dalla Fiorentina non ci andrei perché vorrei avere garanzie. L'anno in cui ho fatto 63 punti a Torino a gennaio i viola erano un punto davanti a noi. La Fiorentina prese Muriel, noi nessuno. Eppure arrivammo 20 punti davanti a loro. Il Torino ha risparmiato arrivando 20 punti avanti".