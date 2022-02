Mazzarri imbattuto contro Juric: il croato ha sempre patito le squadre del toscano

Il confronto tra i due colleghi: Mazzarri sulla panchina del Torino ha ottenuto una vittoria contro il Genoa e un rocambolesco pareggio

Andrea Calderoni

Walter Mazzarri sfiderà per la quarta volta in carriera Ivan Juric. Il toscano si presenterà all'Olimpico-Grande Torino da imbattuto contro il collega: una vittoria e due pareggi. Il grande ex del match dell'ora di pranzo di domenica 27 febbraio ha sempre rappresentato un ostacolo per l'attuale allenatore del Torino. Anche all'andata il Cagliari mise più di un grattacapo ai granata, soprattutto a causa dell'agonismo e dell'atleticità con il quale giocò la gara la formazione sarda. Finì 1 a 1: all'autorete di Carboni rispose Joao Pedro a inizio ripresa. La gara fu aperta e combattuta fino all'ultimo. Il Cagliari tenne il pallino nella ripresa, ma rischiò seriamente di capitolare negli ultimissimi minuti. Fu una delle prime gare con il 3-5-2 di Mazzarri sulla panchina rossoblù. Aveva infatti iniziato con il 4-4-2 e soltantop gradualmente è tornato al "suo" modulo, quello contraddistinto da una mediana massiccia e da due ali in grado di fare la doppia fase.

PRECEDENTI - Gli altri due precedenti tra Mazzarri e Juric risalgono rispettivamente al 2 dicembre 2018 e al 15 dicembre 2019. In entrambi i casi il toscano era sulla panchina del Torino. Nel 2018 i granata vinsero 2 a 1 contro il Genoa di Juric. Finì 2 a 1 grazie a una bella rimonta granata firmata Cristian Ansaldi e Andrea Belotti, autori delle due reti valide per il sorpasso nel recupero del primo tempo. Ansaldi e Belotti ribaltarono il gol di Kouamé al 37'. Il Genoa quel giorno pagò a caro prezzo il doppio giallo alla mezz'ora di Romulo e la conseguente inferiorità numerica. L'altro match, quello del dicembre 2019, fu rocambolesco. Il Torino si portò avanti di tre reti nella prima ora di gioco, poi l'Hellas di Juric si risvegliò e tra il 69' e l'84' pareggiò la gara. Fu un 3 a 3 distruttivo dal punto di vista psicologico per il Torino di Mazzarri, già in difficoltà mentalmente dopo parecchie peripezie nel corso della stagione. Al "Bentegodi" Mazzarri poté contare su una delle migliori versioni di sempre in granata di Ansaldi (autore di una doppietta), ma Pazzini, Verre e Stepinski rovinarono la festa granata.

SCONTRO - Il gioco di Mazzarri rappresenta quindi un ostacolo per Juric e lo storico dei precedenti lo testimonia. Anche domenica c'è da aspettarsi un Cagliari tignoso che non farà esprimere al meglio il Torino. Dovrà essere brava la squadra di Juric a non portare la partita sulla via che vuole impostare il Cagliari. I rossoblù stanno impersonando giornata dopo giornata, sempre di più, il carattere del loro tecnico e questo sta producendo risultati soddisfacenti. I sardi non saranno i più belli da vedere, ma stanno facendo giocare male un po' tutti gli avversari. E questo è un mantra delle squadre di Mazzarri.