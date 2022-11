Media spettatori, il Bologna batte il Toro. Ma i risultati non sono migliori

Siamo giunti alla vigilia di Bologna-Torino: domani alle 12.30 i granata di Ivan Juric andranno a giocare allo stadio Renato Dall'Ara contro i rossoblù di Thiago Motta. Per l'occasione la società rossoblù ha già fatto sapere che è stata superata quota 20mila fra abbonati e tagliandi venduti per la gara con i granata . Tra le fila del Torino invece - nel settore ospiti del Dall'Ara - saranno attesi circa 1200 tifosi granata. Transfermakt ha fatto una media fino a questo momento della stagione 2022/2023 dei tifosi che hanno assistito ai match casalinghi della propria squadra: il Torino in Serie A occupa la quindicesima posizione con una media di 17.350. In 6 partite tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino (che ha una capienza di 28.177 persone), si sono registrati un totale di 104.097 tifosi.

Affluenza media dei tifosi del Bologna maggiore di quella del Torino

Il Bologna invece - sempre in queste prime 6 partite - ha una media di 19.527 ed occupa l'undicesima posizione in classifica. Nonostante negli ultimi anni le due squadre abbiano navigato più o meno nelle stesse posizioni di classifica (anche se il Bologna non ha mai in raggiunto la qualificazione in Europa e solo una volta - nel 2018/2019 - ha terminato la stagione nella parte sinistra - 10° - della classifica), la società rossoblù ha sempre fatto registrare ottimi numeri: la scorsa stagione ad esempio il Bologna ha terminato il campionato con una media di 14.790 persone, mentre il Torino 9.847. In questa stagione il Torino è già in svantaggio, nonostante tra le mura granata si siano giocati due match di cartello come il Derby della Mole e con il Milan. Solo attraverso buone prestazioni della squadra granata i tifosi torneranno allo stadio per sostenere e caricare i propri giocatori.