Milan-Torino 0-1 al 45′: l’autorete di Thiaw porta avanti i granata

Paolo Vanoli conferma l'undici già schierato in Coppa Italia per l'esordio stagionale con il Cosenza. Nessuna sorpresa quindi nella formazione granata. Vanja tra i pali; in difesa Coco centrale, Vojvoda e Masina braccetti. A centrocampo sugli esterni spazio a Bellanova e Lazaro (Sosa non ancora aggregabile), in mezzo Ricci, Linetty e Ilic. In attacco confermato il duo Sanabria-Zapata, Adams parte ancora dalla panchina.

Il primo tempo: Bellanova propizia il gol, Vanja dice no a Leao due volte

Dopo un avvio a ritmi contenuti, è il Milan a prendere le redini. I rossoneri vanno a un passo dal gol sugli sviluppi di corner già al 7'. Traiettoria a cercare Thiaw sul secondo palo, salvataggio provvidenziale di Masina, la palla però resta a due passi dalla linea di porta: Leao sarebbe libero di imbucare il tap-in ma spara altissimo e il Toro tira un sospiro di sollievo. Il primo tiro in porta del Torino arriva al quarto d'ora con una conclusione dalla distanza di Zapata che termina fuori dallo specchio della porta. La risposta del Milan è immediata: Leao si invola sulla corsia mancina e serve Jovic giunto al centro dell'area; la conclusione di Jovic è a botta sicura ma centrale, Vanja sbarra la porta. Il Torino non riesce a rendersi pericoloso e con il passare dei minuti si chiude nella propria metà campo. Tutto cambia al 29'. I granata alzano la testa e imbastiscono un'azione rapida: parte dal velo di Zapata per Sanabria, che a sua volta ricerca il compagno di reparto. Zapata guadagna metri e si sposta sulla trequarti, alza la testa e vede l'inserimento di Bellanova servito con un cross. Bellanova di testa centra lo specchio, il pallone entra chiaramente in porta complice la deviazione di Thiaw, poi viene spazzato via ma a linea già ampiamente superata. Eppure si continua a giocare per circa un minuto, Maresca viene poi richiamato in cuffia e così il Toro al 31' può festeggiare il vantaggio seppur in modo tardivo. Il vantaggio dà linfa alla squadra di Vanoli, che guadagna subito un corner e sfiora il raddoppio al 37' sugli sviluppi con un colpo di testa di Zapata. Il finale di frazione così si accende: Leao in contropiede sfida ancora Vanja dopo aver superato i tentativi di recupero di Vojvoda e Masina ma viene murato; per i granata ci prova Ilic, murato da Maignan da ottima posizione.