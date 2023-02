Milan-Torino 1-0: Giroud affonda un Toro bello solo a metà

Il Milan prova subito a scuotersi dopo un minuto con una bella imbucata per Hernandez, che però calcia in curva. Al decimo risponde Miranchuk: il suo sinistro dal limite non impensierisce Tatarusanu. Col passare dei minuti il Milan perde certezze, il Toro le trova: al 15' e al 16', Buongiorno e Schuurs trovano la deviazione su calcio d'angolo ma senza centrare lo specchio. Due squilli, prima di una chiamata vera e propria: Sanabria si libera e cerca la fiondata sul primo palo con il sinistro, qualche brivido per Tatarusanu ma la palla sfila sul fondo a pochi centimetri dal palo. Ancora Toro al 21': Sanabria raccoglie la deviazione di Singo e calcia di destro chiamando il portiere rossonero alla prima parata del match. Al 27' torna pericoloso il Milan: Theo riceve centralmente e trova una traccia alle spalle della difesa per Leao, bravo Singo a rimontare e chiudere in corner. E' comunque un Toro aggressivo, che vince molti duelli, a tratti fraseggia davvero bene e sembra potersi rendere pericoloso. L'occasione più ghiotta arriva al 37', quando Kjaer scivola in area e Sanabria prova ad approfittarne: il suo tocco di destro viene respinto da Tatarusanu in uscita. Il primo tempo finisce così sullo 0-0.

Il secondo tempo: il Toro crea, Giroud la sblocca

Juric rientra in campo con Linetty la posto di Gineitis, ammonito, e lo spartito sembra quello del primo tempo: dopo un minuto Singo serve Adopo in area, destro ribattuto da Kjaer. Il Milan si affaccia nell'area granata al 53' con Theo Hernandez, ma il suo cross basso viene allontanato da Linetty. Un minuto dopo Vanja è costretto al primo intervento del match da Leao, che colpisce la sagoma del portiere granata in uscita. Fase calda del match, risponde il Torino con Singo, ma il suo sinistro è debole e viene parato in due tempi da Tatarusanu. Si va da una parte all'altra: sul ribaltamento di fronte Giroud viene trovato solo in area e scarica sul primo palo, ancora bravo Vanja a trattenere una conclusione per nulla semplice. Un altro giro d'orologio e Sanabria sfrutta un break di Adopo per riprovarci di sinistro, palla ancora larga di poco. Siamo all'ora di gioco ed è ancora il Toro a provarci: Miranchuk esce dal raddoppio con una magia ed apre il campo al neo-entrato Vojvoda che affretta la conclusione e sciupa un'altra chance. Alla fine, però, è il Milan a sfondare con un gran gol Giroud: stacco imperioso del francese, che anticipa tutti e gira di testa un gran cross di Hernandez, è 1-0 per il Milan. A 20' dal termine Juric prova a dare la scossa: Vlasic scala a centrocampo ed entra Karamoh per Adopo. I granata si rifanno sotto dopo tre minuti, quando su calcio d'angolo, la deviazione di Tonali rischia di infilare Tatarusanu ma termina a lato di un soffio. Al 75' Hernandez, servito in contropiede da Leao, va vicino al raddoppio ma il suo sinistro si spegne sul fondo. A 10' dal termine Juric tenta il tutto per tutto: dentro Gravillon e Radonjic per Djidji e Vlasic. Niente da fare però, il Toro non riesce più a calciare in porta e il Milan ritrova tre punti di capitale importanza per la classifica.