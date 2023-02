Milan-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata in A a San Siro è del 1985

Il Torino si ripresenta a San Siro in uno stadio da sempre ostico per i colori granata. Eppure in Coppa Italia i granata lo hanno espugnato non più tardi di un mese fa, lasciando i rossoneri con un pugno di mosche grazie alla vittoria ai supplementari, 0-1 firmato Adopo. Gli ultimi ricordi sono quindi felicissimi, ma in Serie A la vittoria a Milano è un tabù che perdura.

Il Torino non vince in Serie A a San Siro dal lontano 1985. In panchina c'era Luigi Radice e i granata riuscirono a imporsi con un 1-0 di misura sui rossoneri, grazie al destro di Walter Schachner . Da allora sono passati 38 anni e la vittoria è sempre stata un miraggio. Sono arrivati solo pareggi o sconfitte. Da 5 anni inoltre il Toro non riesce nemmeno a strappare un pari a San Siro in campionato. Il bilancio non può che essere fortemente negativo. Delle 76 gare giocate, i granata ne hanno vinte appena 11, con una percentuale di successo del 14%; 20 i pareggi complessivi (27% del totale). La sconfitta è arrivata in tutte le altre 45 partite disputate: nel 60% degli incontri a prevalere è stato il Milan.

Milan-Torino, i precedenti: a Sin Siro exploit e lunghe attese

In Coppa Italia il tabù è stato sfatato e per la seconda volta in questa stagione i granata hanno fermato i rossoneri. Anche allora si era trattato di un successo bramato da 20 anni contro il Milan in trasferta in Coppa. Lunghe attese ed exploit sembrano caratterizzare la parabola del Toro a Sin Siro. Un back to back alla Scala del calcio inoltre manca ai granata dai due successi delle stagioni '83/84 e '84/85, entrambi terminati 1-0 per il Toro (in rete nel 1983 Giuseppe Dossena, nel 1985 Walter Schachner) e prima di allora non era mai successo se non nel 1927. Il Toro lascerà il passato alle spalle proverà a ripetersi ripartendo dal precedente favorevole in Coppa per riscrivere la storia venerdì 10 febbraio. Ad attenderlo un Milan ferito in cerca di riscatto.