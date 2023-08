Milan-Torino: infortunio muscolare per Sanabria, sostituito al 21′

Brutte notizie per il Toro e per Juric. Al 21' della gara contro il Milan Sanabria è stato costretto al cambio. Il paraguayano ha accusato un problema muscolare al bicipite della coscia destra, si è fermato ed è stato subito sostituito da Pellegri. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore e potranno anche influenzare le scelte della società in questi ultimi giorni di mercato.