Milan-Torino, le designazioni: arbitra Maresca, al Var c’è Doveri

Sabato 17 agosto il Torino scenderà in campo a San Siro per affrontare il Milan. Si tratterà della prima partita della stagione 2024/25 per i granata. Per l'occasione a dirigere il match sarà Maresca, con Scatragli e Moro come assistenti. Giua quarto uomo, mentre Doveri sarà in sala var, assistito da Di Bello.