Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Juric coi titolari, fuori Vojvoda

Niente turnover per il Toro, che si presenta a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia con una squadra ricca di titolari. In difesa tornano dunque Djidji e Rodriguez ai fianchi di Schuurs, in mezzo al campo si rivede Ricci dal 1'. Sugli esterni c’è Buongiorno a sinistra con Vojvoda inizialmente in panchina. Al centro dell'attacco c'è Sanabria, sulla trequarti Miranchuk affianca l'insostituibile Vlasic.