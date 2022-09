Miranchuk, il Toro non vuole rischiare: si punta al rientro dopo la sosta

Quarantacinque minuti sono stati sufficienti ad Alexey Miranchuk per bagnare con un gol la prima uscita in maglia granata. Il russo, titolare a Monza all'esordio in campionato, trovò il gol del momentaneo 0-1 prima di lasciare il campo all'intervallo per un fastidio avvertito alla coscia. L'esito degli esami fu una doccia ghiacciata per i granata: lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. Tradotto, tempi di recupero stimabili in un mese.

"Miranchuk sta recuperando bene, tra la prossima settimana o al massimo quella dopo dovrebbe tornare in gruppo" aveva spiegato Paro sette giorni fa, alla vigilia della gara in casa dell'Inter. Il rientro del russo si fa dunque sempre più vicino: ad inizio settimana l'ex Atalanta ha ripreso ad allenarsi, pur seguendo un programma personalizzato. Una convocazione per il Sassuolo non sarebbe dunque scenario impossibile, ma ad oggi appare comunque improbabile. In casa Toro è la massima precauzione a farla da padrona, per evitare al giocatore di incappare in ricadute proprio quando all'orizzonte si prospetta la sosta per le nazionali. A meno di sorprese Miranchuk non dovrebbe dunque prendere parte alla gara contro i neroverdi, in modo da lavorare per essere al meglio sabato 1 ottobre quando i granata faranno visita al Napoli. Massima cautela, dunque: il russo è un elemento importante nello scacchiere di Juric e per questo il Toro non vuole correre il rischio di affrettarne eccessivamente il rientro.