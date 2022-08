Monza, Stroppa ha diverse alternative in difesa: Ranocchia guida il reparto

Monza e Torino condividono la predilezione per una linea arretrata a tre. Se Juric ha sempre schierato prevalentemente i suoi con il 3-4-2-1, Stroppa invece ha riproposto con continuità in tutto il precampionato il 3-5-2. La porta sarà difesa da Alessio Cragno, vecchio interesse di mercato granata, la cui titolarità non è mai stata messa in discussione dal passaggio dal Cagliari in poi. In difesa Stroppa ha provato più alternative. Sulla destra Marlon dovrebbe partire avvantaggiato rispetto a Valentino Antov: il brasiliano, ex Sassuolo, è arrivato da poco alla corte di Stroppa ma è già stato proposto titolare in Coppa Italia; l'ex CSKA Sofia invece dovrebbe essere la prima alternativa, dopo un precampionato da protagonista. Al centro della difesa è pronto Andrea Ranocchia, con Gabriel Paletta e Luca Marrone come possibili alternative a gara in corso. Come braccetto a sinistra, diverse sono le alternative. In Coppa è stato scelto Carlos Augusto, adattato al ruolo di difensore. Da non escludere Andrea Carboni e Luca Caldirola, che spesso si sono dati il cambio nel precampionato.