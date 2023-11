Monza-Torino 0-0: meglio i granata, ma è parità all’intervallo

Juric recupera Rodriguez: gli esami hanno escluso lesioni per lo svizzero, che stringe i denti ed è regolarmente in campo dal 1' a completare il terzetto difensivo con Tameze e Buongiorno. Sugli esterni la novità è Lazaro, che rileva Vojvoda sulla corsia di sinistra; sul versante opposto confermato Bellanova. Linetty sempre in cabina di regia nel 3-5-2: ai suoi fianchi ci sono Vlasic e Ilic, in avanti spazio alla coppia Sanabria-Zapata. Palladino risponde invece con il classico 3-4-2-1: D'Ambrosio braccetto nella difesa a tre, in avanti ci sono Colpani e Pessina a supporto di Colombo.

Il primo tempo: buon Toro, gol annullato a Rodriguez

Avvio vivace del Toro, che in avvio gestisce il pallino del gioco contro un Monza che appare dimesso e non imperforabile. Ci prova Zapata, tiro da fuori parato. A intervallare il predominio territoriale granata ci prova Colpani, che non va lontano dal palo con un diagonale mancino. Al quarto d'ora ha un buon pallone Sanabria, ma il suo destro dal limite è troppo centrale e trova la respinta di Di Gregorio. Al 24' il Toro trova il vantaggio con Rodriguez ma Doveri, dopo aver convalidato la rete in un primissimo momento, ci ripensa e annulla per un fallo in attacco di Zapata su Caldirola, lasciando non pochi dubbi. Al 33' Juric è costretto a fare i conti con l'ennesimo infortunio e a rinunciare a Linetty per un fastidio all'adduttore della coscia destra: al suo posto entra Gineitis in mezzo al campo. Al 36' sono ancora i granata a rendersi pericolosi, con Zapata che non inquadra lo specchio di testa su cross di Ilic. A evitare la beffa in chiusura di primo tempo ci pensa Vanja, che in due tempi mura su Gagliardini, troppo libero di colpire di testa dopo un inserimento in area di rigore. Dopo un minuto di recupero si va dunque all'intervallo sullo 0-0.