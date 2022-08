Monza-Torino 0-1: subito Miranchuk, granata avanti all’intervallo

LE SCELTE - Uomini contati in più di un reparto per Juric, che ne lascia a casa sei per scelta tecnica e deve fare a meno dello squalificato Buongiorno e degli infortunati Zima e Vojvoda. E così in difesa tocca ad Adopo, alla prima da titolare in Serie A in un ruolo per lui inedito ma in cui ha dato buoni segnali nelle amichevoli estive. Insieme a lui scelte obbligate: gli unici difensori a disposizione sono Djidji e Rodriguez. La grossa novità delle ultime ventiquattro ore è l'assenza dell'ammutinato Lukic, lasciato a casa per non essersi presentato all'allenamento della vigilia. In mezzo al campo spazio dunque alla coppia composta da Ricci e Linetty. Sulla trequarti, complice anche l'esclusione di Seck, esordisce subito Miranchuk dal primo minuto. A completare il tridente d'attacco ci sono Radonjic sul centrosinistra e Sanabria nel ruolo di prima punta. Non mancano le sorprese nemmeno nel Monza: tra i pali c'è Di Gregorio e non Cragno, in avanti c'è Petagna titolare con Caprari nel 3-5-2 di Stroppa.