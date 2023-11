Monza-Torino 1-1, le reazioni social: “Doveri ci devi due punti”

Il Toro non riesce a ingranare la terza, nonostante una prestazione per larghi tratti molto positiva. A Monza finisce 1-1: a Ilic risponde Colpani, che approfitta di un peccato di gioventù di Gineitis per strappare il gol del pari. I granata tornano dunque a casa con un punto che sta stretto e recriminano per un gol di Rodriguez prima convalidato e poi annullato da Doveri. Nel finale contatto sospetto in area monzese su Lazaro ad accrescere il rammarico. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata.