Monza-Torino 1-2, il tabellino: due cartellini gialli tra le fila dei granata

Il Torino riesce ad esordire in questa Serie A 2022/23 con un successo importante per 1-2 sul campo del Monza. Una partita che ha permesso di vedere diversi nuovi giocatori all'opera e che fa partire i ragazzi di Juric col piede giusto in questo campionato. Le reti sono state realizzare da Miranchuk per il Toro nel primo tempo e da Sanabria per i granata e da Mota per il Monza nella ripresa. Dal punto di vista disciplinare sono stati ammoniti 3 calciatori in questo incontro, due sono del Torino e si tratta di Singo e Adopo mentre nel Monza Marì ha preso un giallo.