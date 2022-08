Monza-Torino 1-2, l’analisi dei gol: il pressing granata funziona

Aggressività, pressing alto. Questi gli ingredienti che hanno reso vincente la trasferta del Torino a Monza. I neopromossi hanno pagato errori in fase di costruzione grazie anche alla mentalità della squadra di Juric, che ha saputo sfruttare al meglio le difficoltà dei brianzoli. L'unica pecca della partita dei granata è il gol preso nel finale, una pecca che il Torino si porta dietro da tempo, ma che forse questa volta ha le sue giustificazioni: Segre in campo come difensore, Ilkhan che ancora deve conoscere al meglio il campionato e il contesto.