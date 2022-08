Monza-Torino 1-2, le statistiche: solidità e concretezza per i granata

"La vittoria è strameritata, abbiamo creato occasioni e sono contento", commenta Ivan Juric al termine di Monza-Torino. Analizzando le statistiche emerge che il match è stato equilibrato. I granata sono riusciti ad essere più cinici e a ritornare in Piemonte con i 3 punti. Nel complesso i lombardi, riportano i dati Opta, hanno effettuato 15 tiri mentre il Toro ne ha fatti 13. Gli ospiti, però, ne hanno fatti 6 nello specchio mentre i padroni di casa 4.

Ricardo Rodriguez e compagni hanno giocato 544 palloni e il 59% sono stati giocati sulle fasce. L'allenatore croato continua a puntar molto sugli esterni: allargando verso Singo e Aina e proseguendo attraverso i due trequartisti Miranchuk e Radonjic che restano larghi per poi cercare di finalizzare. Un altro dato che testimonia questo modo di giocare è l'ampiezza del Toro (46,2m) rispetto a quella del Monza (43 m).

La squadra guidata da Juric è stata concreta con un 22% di realizzazione, rispetto al solo 9% degli avversari. L'atteggiamento del Torino si è dimostrato quello corretto. Solidità in difesa (58 palle recuperate dal Monza, contro le 63 del Torino) e 59% di vantaggio territoriale nonostante il possesso palla sorrida ai padroni di casa (54,3%). I granata sono stati una formazione che ha saputo colpire al momento giusto, trovando la via del gol in due occasioni senza perdere la solidità difensiva.