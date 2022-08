Monza-Torino 1-2: Miranchuk-Sanabria, i granata partono bene

LA CRONACA - Uomini contati in più di un reparto per Juric, che deve fare a meno dell'ammutinato Lukic, dello squalificato Buongiorno e degli infortunati Zima e Vojvoda. E così in difesa tocca ad Adopo, alla prima da titolare in Serie A in un ruolo per lui inedito: gioca terzo di destra con al centro Djidji e Rodriguez, capitano, a sinistra. Lukic è rimasto a casa per non essersi presentato all'allenamento della vigilia. In mezzo al campo spazio dunque alla coppia composta da Linetty e Ricci. Sulla trequarti, complice anche l'esclusione di Seck, esordisce subito Miranchuk dal primo minuto. A completare il tridente d'attacco ci sono Radonjic sul centrosinistra e Sanabria nel ruolo di prima punta. Non mancano le sorprese nemmeno nel Monza: tra i pali c'è Di Gregorio e non Cragno, in avanti c'è Petagna titolare con Caprari nel 3-5-2 di Stroppa. Il primo squillo della gara è di Sanabria, che su imbucata di Ricci trova la pronta chiusura bassa di Di Gregorio. Quindi è ancora il paraguayano a mancare l’appuntamento con il gol su ottimo spunto di Radonjic. Al 18’ scatta il giallo per Singo, che trattiene D’Alessandro impedendo all’esterno di ripartire. Arriva una grande occasione per i granata: Miranchuk serve Radonjic che non esita a provare il sinistro, chiamando Di Gregorio al miracolo per salvare il Monza. La prima vera occasione per i padroni di casa è affidata ad un mancino da fuori di Ranocchia che sfiora il palo. Galliani in tribuna si dispera, ma i biancorossi si rendono pericolosi solo con i tiri da fuori, non riuscendo quasi mai a penetrare nell'area granata. Al 36’ arriva l’ammonizione anche per Adopo, che ricorre al fallo tattico per fermare un’azione pericolosa dei brianzoli. In chiusura di primo tempo arriva il gol del Toro con Miranchuk, che alla prima in granata trova subito la prima rete. Il Toro di Juric ruba palla nella metà campo offensiva e va in porta: Linetty la conquista, Radonjic innesca un'ottima triangolazione dei tre giocatori offensivi, con Sanabria che libera il russo, bravo a battere Di Gregorio con un esterno sinistro delicatissimo. Si va dunque all’intervallo con i granata avanti di un gol.