Monza-Torino 1-4: poker granata nell’ultimo test. Vlasic, rientro con doppietta

Ottima prova per gli uomini di Juric, decisamente convincenti anche sul piano del gioco

Alberto Giulini

È un ottimo Toro quello sceso in campo a Monza per l'ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Gli uomini di Juric hanno la meglio con un rotondo 1-4, lasciando buone impressioni sul piano del gioco e trovano una concretezza che finora era mancata in troppe occasioni. Rientro da protagonista per Vlasic, in campo nella ripresa e subito autore di una doppietta.

Le scelte: tornano Lukic e Ricci in mezzo — Nell'undici scelto da Juric spicca il rientro in mezzo al campo di Ricci e Lukic, che tornano a comporre la coppia titolare in mediana. Sugli esterni - complici le assenze di Singo e Aina - spazio a Lazaro e Vojvoda. Davanti a Milinkovic-Savic c'è la difesa titolare con Djidji e Rodriguez ai fianchi di Schuurs. Nel tridente offensivo ci sono invece Miranchuk e Radonjic a supporto di Sanabria.

Il primo tempo: dominio granata, perla Vojvoda — Dopo 5' minuti è subito decisivo un intervento di Milinkovic-Savic, reattivo nel chiudere su Machin a tu per tu con il trequartista del Monza. Superato lo spavento iniziale, sono i granata a prendere in mano il pallino del gioco mantenendo il possesso nella metà campo dei padroni di casa. Al quarto d'ora è Miranchuk a provarci, mandando a lato dal limite dopo uno scambio con Radonjic. Al 26' un clamoroso autogol di Marlon porta in vantaggio il Toro: incomprensione tra il difensore ed il portiere, con un retropassaggio che si infila in rete per lo 0-1. È invece un grandissimo destro a giro di Vojvoda da posizione defilata a raddoppiare al 37': il kosovaro raccoglie un invito di Radonjic concludendo un'azione avviata con la costruzione dal basso da Milinkovic-Savic. I brianzoli provano a rialzare la testa in chiusura, ma senza rendersi pericolosi dalle parti di Vanja.

Il secondo tempo: Vlasic, doppietta al rientro — In avvio di ripresa subito un doppio cambio per Juric: tra i pali entra Berisha, Zima rileva Schuurs al centro della difesa. Dopo un quarto d’ora a ritmi molto blandi, scattano altre tre sostituzioni tra le fila granata con Buongiorno, Gineitis e Vlasic che rilevano rispettivamente Rodriguez, Ricci e Sanabria. Ed è proprio il croato a fare 0-3, approfittando di un altro grave errore di Marlon ed appoggiando in rete da due passi. Neanche il tempo di ripartire che al 67’ Vlasic trova la doppietta personale, infilando l’angolino basso con un destro a giro perfetto: palo-gol, Di Gregorio non può nulla. La risposta del Monza è affidata ad una conclusione di Caprari di poco a lato. Al 72’ altra girandola di cambi: Adopo, Bayeye, Karamoh e Seck prendono il posto di Lukic, Lazaro, Miranchuk e Radonjic. Un minuto più tardi Pairetto assegna un generoso calcio di rigore al Monza per un contatto tra Gineitis e Rovella: dal dischetto si presenta Caprari che apre il destro e spiazza Berisha. All’85’ spazio ancora ad Antolini e Dembele al posto di Djidji e Vojvoda. Scattano quindi tre minuti di recupero che vanno in archivio senza particolari emozioni: termina 1-4, i granata si avvicinano alla ripresa del campionato con una brillante e meritata vittoria.