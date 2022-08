Monza-Torino 1-2, risentimento muscolare per Miranchuk: condizioni da valutare

In casa Toro saranno da valutare le condizioni di Alexey Miranchuk. Il trequartista, autore del gol dell'1-0 in quella che era la sua prima gara in granata, è stato sostituito all'intervallo per un problema di natura muscolare. A frenare il russo è stato un risentimento al flessore della coscia sinistra. Non dovrebbe comunque trattarsi di niente di grave per il giocatore, che dopo aver accusato il fastidio è stato comunque in grado di terminare il primo tempo (riuscendo anche a segnare). La prima impressione è che la sostituzione sia stata più che altro precauzionale, ma a far chiarezza saranno gli approfondimenti a freddo dei prossimi giorni.