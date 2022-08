Monza-Torino: per i tifosi lombardi rimangono solo biglietti a 100 euro

Difficilmente si vedrà il tutto esaurito al Brianteo di Monza per l'esordio assoluto nella massima serie dei biancorossi. La Curva Sud, luogo dove solitamente si assiepano le parti più calde del tifo locale, è andata esaurita. L'altra Curva, la Nord, sarà dedicata ai supporters granata. Le tribune probabilmente non saranno prese d'assalto: una è in ristrutturazione, mentre l'altra ha dei prezzi esorbitanti (100 euro a biglietto). Inoltre la data (13 agosto) sicuramente non sarà d'aiuto: molti penseranno alle ferie vista anche la vicinanza di Ferragosto. Il Toro quindi potrà provare ad ottenere la prima vittoria stagionale in casa di una neopromossa in uno stadio che si prevede che non sarà un catino ribollente.