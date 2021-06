Moretti, ancora Toro ma con un altro ruolo. La bandiera studia da DS

Per l'ex difensore granata cambio di ruolo in vista, sarà la sua nona stagione con il Toro

NUOVO RUOLO - Proprio con Emiliano, uno che si può definire una bandiera del club (sei anni da giocatore prima, due da dirigente poi) sono in corso dialoghi per ridefinire il ruolo in società. Moretti ha maturato due anni di esperienza da dirigente (e che esperienza, viste tutte le difficoltà incontrate dal Torino nell’ultimo biennio) ai quali ha affiancato gli studi teorici da direttore sportivo, ruolo in cui si vede nel futuro (sta lavorando per ottenere la qualifica). Proprio per questo potrebbe esserci per lui in vista un ruolo più dentro le questioni dell’area tecnica, compreso il calciomercato, al fianco del responsabile Davide Vagnati. La sua stima e quella del presidente Cairo non sono in discussione, ora si tratta di definire la nuova area di operatività e poi dal primo luglio Moretti, salvo sorprese, sarà pronto a vivere la sua nona stagione consecutiva al Torino.