Torino, cambia il team manager: Juric chiama con sè Marco Pellegri

Il padre di Pietro, attaccante del Monaco, ha firmato un triennale: ha lavorato per circa 15 anni nel Genoa

L'arrivo di Ivan Juric al Torino porta in dote anche un cambio nella dirigenza del Torino. Il tecnico infatti ha chiamato a sè Marco Pellegri, che ricoprirà il ruolo di team manager granata. Pellegri, padre del Pietro attaccante del Monaco, ha lavorato per più di 15 anni al Genoa, uscendo dai quadri dirigenziali del Grifone un anno fa. Al Torino lo legherà dal primo luglio un contratto triennale, così come quello dell'allenatore croato. Prenderà il posto di Emiliano Moretti, che però non è detto lasci il Torino: per lui può essere trovato un altro ruolo nell'organigramma societario in quella che sarebbe la sua terza stagione come dirigente del Torino dopo averne difeso la maglia in campo per sei anni.