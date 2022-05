Mou batte Juric: Lukic in difesa, ecco perchè. Brekalo dal 1′ mossa discutibile

Il confronto tra il tecnico granata e il collega giallorosso dopo la vittoria per 0 a 3 della Roma sotto la Mole

“Niente di clamoroso, lo volevo vedere lì, più basso. Anche perché da quella parte non c'era un attaccante puro come Shomurodov ma c’era Pellegrini, che ha caratteristiche diverse; inoltre, all'inizio della partita la Roma era schierata col 3-5-2 con Veretout che si inseriva; Sasa doveva andare a prenderlo in avanti in fase difensiva e abbassarsi quando la palla ce l'avevamo noi. Secondo me non ha fatto male”: così Ivan Juric in conferenza stampa ha spiegato la sua mossa più sorprendente della partita di ieri sera, venerdì 20 maggio, tra Torino e Roma, ovvero Sasa Lukic braccetto destro nella difesa a tre (LEGGI QUI). Una mossa sorprendente per due motivi. Il primo relativo alle alternative che comunque il tecnico croato aveva in panchina, Izzo e Djidji; il secondo relativo alla scelta di puntare su Lukic in una zona del campo per lui inedita con compiti altrettanto inediti. In tal senso Juric è stato chiaro: la scelta è stata dettata anche dalle caratteristiche degli avversari. Dalla parte di Lukic infatti era presente Pellegrini, quindi un giocatore offensivo ma meno offensivo rispetto ad altri che si poteva arginare anche con Lukic riadattato in difesa per dare più qualità nel possesso palla. Alla fine, l'esperimento è piaciuto a Juric e tutto sommato non è andato male. Resta però da comprendere quando il Torino abbia perso senza il serbo in mediana e di conseguenza se il guadagno è stato maggiore del danno o viceversa; uno spunto di riflessione che può essere utile in chiave futura.