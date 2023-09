Mourinho imbattuto contro Juric e il Torino: un posticipo per sfatare il tabù

Il confronto in numeri tra il croato e il portoghese pende nettamente a favore dello "Special One" che non ha mai perso contro il collega

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

Il Torino domenica 24 settembre alle ore 20.45 ospiterà la Roma di José Mourinho, un allenatore che non ha mai portato bene a Ivan Juric nei suoi precedenti. Più in generale quella giallorossa è una squadra che si è sempre rivelata scomoda per il tecnico croato. Il confronto tra Juric e Mourinho pende notevolmente dalla parte del portoghese che ha sempre guidato squadre più forti del croato e quasi sempre ha avuto la meglio. Negli ultimi due campionati, ovvero da quando è tornato in Serie A, l'ex Inter ha sfidato quattro volte Juric. Per il tecnico del Toro si contano tre sconfitte (senza gol segnati), arrivate nella sua prima stagione in granata e nel ritorno della scorsa, più il pareggio per 1-1 ottenuto nel girone d'andata del torneo 2022/2023. Uno score misero che trova conferma anche se si osserva lo storico del croato contro la Roma. Alla guida di Genoa, Verona e Torino ha sfidato 10 volte la formazione capitolina ottenendo appena una vittoria (per 3-0 nel settembre 2020 con il Verona) e un pareggio, sempre quello di novembre 2022 nel girone d'andata dell'ultima Serie A. Solamente quattro punti per Juric in tutti i suoi precedenti contro la Roma, un bottino che domani, domenica, vorrà cercare di incrementare per avvicinarsi alle big di Serie A.