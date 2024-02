Mussi: “Al Torino stagioni fantastiche, la città mi è rimasta nel cuore”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Roberto Mussi, ex difensore di Parma, Milan e Torino. L'ex giocatore ha ripercorso gli anni della propria carriera, parlando delle proprie esperienze nei vari club. Mussi ha parlato anche del proprio periodo in granata, definendo questi anni come "stagioni fantastiche". "Al Toro con Fascetti e Mondonico c'erano grandi tradizioni e buoni progetti, ho giocato in tutti i ruoli". Ha dichiarato l'ex difensore, che ha indossato la divisa granata dal 1989 al 1994 e giocato tra le varie partite la famosa finale di Coppa Uefa della stagione 1991/1992, contro l'Ajax. In quell'occasione sulla panchina del Torino c'era Emiliano Mondonico e Mussi all'interno dell'intervista ha parlato anche di lui: "Mondonico era uno di noi, magari litigavi, ma era stato giocatore e capiva i giocatori". Sulla stagione in B del Torino Mussi ha svelato un retroscena di una conversazione con Sacchi, in cui l'ex allenatore lo ha rimproverato per aver scelto i granata e non la Fiorentina. Il giocatore ha poi aggiunto: "Li abbiamo vinto subito il campionato. É stata la mia fortuna, ci sono rimasto 5 anni meravigliosi. Ho vinto, imparato molto, conosciuto gente, compagni e allenatori straordinari. Bel posto e grande città, è rimasta nel mio cuore". L'ex difensore nell'intervista ha poi rivelato: "Ho tre cuori: Milan, Torino e Parma. A Torino ho vissuto gli anni della maturità". Infine il giocatore ha parlato di Juric, definendolo "un allenatore con carisma."