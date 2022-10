Napoli-Torino 3-1, le statistiche: i granata ci hanno provato, ma troppo tardi

"La partita è stata fatta bene con più tiri di loro e più possesso, però questa mancanza di attenzione all'inizio è stata penalizzante", ha analizzato Ivan Juric al termine di Napoli-Torino terminata con una vittoria degli azzurri. Le statistiche confermano le dichiarazioni che ha effettuato il tecnico granata nel post-partita del match disputato in Campania e valido per l'ottava giornata di Serie A.

Nonostante i 3 gol subiti nel primo tempo, il Toro non si è risparmiato. I granata hanno effettuato il 51% di possesso palla nella metà campo avversaria. Mentre i partenopei hanno effettuato il 71% di possesso della sfera nella propria metà campo. Il Napoli ha avuto un baricentro alto 49,34 m nel primo tempo e 45,28m nella ripresa. Il Toro nei primi 45' ha avuto un baricentro alto 52,18m e nella seconda frazione di gara è salito a 55,49m. Con tre gol di vantaggio i padroni di casa hanno cercato di gestire il vantaggio. Tonny Sanabria e compagni, invece, non si sono scoraggiati e hanno cercato di rimettere la gara dentro i binari ma fallendo nell'obiettivo. La sconfitta deve far riflettere soprattutto per l'approccio sbagliato.