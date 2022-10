Napoli-Torino 3-1, Spalletti: “Iniziato bene, poi sono uscite le loro qualità”

Al termine della sfida tra Napoli e Torino, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Nei primi 40 minuti siamo stati perfetti nel gestire la partita come volevamo. Poi dopo non ci siamo riusciti perché loro hanno qualità e hanno portato la partita dove volevano loro. Sono venuti ad aggredirci e giocavano uomo contro uomo a tutto campo in maniera incredibile. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare perché ti lascia spazio in campo aperto. Liberare questo spazio però è difficilissimo perché ti pressano molto. Noi avevamo impostato la partita per farli arrivare in ritardo sui nostri terzini per avere la possibilità di giocare in avanti. Loro però giocavano alti con i quinti e accettavano il 3 contro 3 dietro".