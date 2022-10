Napoli-Torino è anche Kvara-Vlasic, sfida tra debuttanti al centro della scena

Arrivati per sostituire Insigne e Brekalo, non stanno facendo rimpiangere i predecessori

Alberto Giulini

Quella tra Napoli e Torino sarà anche la sfida tra Kvicha Kvaratskhelia e Nicola Vlasic. Arrivati entrambi nell'ultimo mercato estivo, il georgiano ed il croato hanno avuto un ottimo impatto nelle nuove squadre. Dopo sette giornate di campionato sarebbe probabilmente affrettato pronunciare giudizi definitivi, ma tanto in casa azzurra quanto in quella granata sono ridotti i rimpianti per chi ha salutato.

Kvara, il dopo Insigne funziona

Prendere il posto di Lorenzo Insigne non era facile per il georgiano, chiamato a sostituire nello scacchiere di Spalletti il capitano e uomo simbolo del recente corso azzurro. Ma Kvaratskhelia, arrivato quasi tra lo scetticismo da un campionato poco conosciuto come quello della Georgia, ha avuto un impatto importante sul campionato italiano. Alle ottime prestazioni si aggiungono 4 gol e 3 assist tra campionato e Champions League. Un rendimento da trascinatore in una squadra che sta viaggiando a vele spiegate e si trova al primo posto in entrambe le competizioni che sta affrontando.

Vlasic, Brekalo è già dimenticato

I risultati a livello di squadra non sono allo stesso livello, ma è stato comunque ottimo l'impatto di Nikola Vlasic nel campionato italiano. Il croato vanta già diversi primati all'interno della rosa: è il giocatore del Toro che ha segnato più gol (tre), effettuato più tiri nello specchio (sette), creato più occasioni da gol per i compagni (11) e iniziato più sequenze su azione terminate con un tiro (sei) in questo campionato. Numeri che testimoniano il ruolo centrale di Vlasic, che non sta facendo rimpiangere il connazionale Brekalo.