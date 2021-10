Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: confermato Sanabria centravanti

Le scelte degli undici che partiranno dal primo minuto nella sfida del Maradona valida per l'ottava giornata

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Napoli e Torino. Spalletti e Juric, gli allenatori delle due squadre, hanno sciolto gli ultimi dubbi riguardo gli undici giocatori da mandare in campo dal primo minuto. Tra le fila dei granata va segnalata la conferma di Antonio Sanabria come punta titolare dal primo minuto nonostante un rientro dal Sudamerica avvenuto all'ultimo minuto. In difesa si ricompone la retroguardia titolare con Djidji che dopo la squalifica torna a giocare, sugli esterni confermati Singo e Aina mentre in mezzo ci sono Lukic e Mandragora.