Nazionali, Colombia-Paraguay 0-0: Sanabria neanche in panchina

La Selezione dell’attaccante granata ottiene un solo punto. Adesso si ritrova al penultimo posto in classifica

Sta per concludersi la terza pausa per le Nazionali di questa stagione, con i giocatori che disputano le ultime partite prima di rientrare nei propri club. È così anche per Antonio Sanabria , attaccante del Paraguay. Questa notte la Nazionale ha giocato, impattando contro la Colombia di Cuadrado, fermandosi sul punteggio di 0-0. Un pareggio che serve davvero a poco al Paraguay, che con il solo punto conquistato si ritrova al penultimo posto in classifica, davanti al fanalino di coda, il Venezuela.

ASSENZA - Come anticipato negli scorsi giorni, Sanabria ha avuto qualche difficoltà fisica nel corso dei giorni passati, e per questo non è sceso in campo con la sua Nazionale in questa occasione. Il giocatore granata non è neppure andato in panchina, per evitare di incappare in problematiche ancora più gravi. Il giocatore è tenuto sotto controllo, ma nel corso delle prossime ore dovrebbe tornare al cospetto di Ivan Juric, che lo attende con impazienza. All’arrivo a Torino verrà valutato dallo staff medico del Toro, che permetterà di capire se il giocatore possa essere arruolabile per la partita contro l’Udinese di lunedì sera.