Nazionali, Grecia-Kosovo 1-1: Vojvoda in campo per tutta la partita

Il terzino granata è un punto fermo della sua Nazionale e anche ieri sera ha disputato tutti e 90 i minuti del match

Ieri sera è sceso in campo il terzino del Torino Mergim Vojvoda con la maglia della sua Nazionale, il Kosovo, nella sfida della squadra del Ct Challandes sul campo della Grecia. Si è trattato di una partita che aveva poche ambizioni, dal momento che entrambe le squadre erano già aritmeticamente eliminate dai prossimi Mondiali. La gara si è chiusa con il punteggio finale di 1-1 e Vojvoda è rimasto in campo per tutta la durata del match giocando nel ruolo a lui più congeniale di terzino destro del 4-4-2. La partita è stata aperta dalla rete del greco Masouras, che al minuto 44 ha portato avanti i suoi, e nella ripresa al minuto 76 il difensore del Napoli Rrahmani ha segnato il gol del pareggio, consentendo al Kosovo di non concludere con una sconfitta. Con questo pareggio i padroni di casa hanno chiuso il girone al terzo posto con 10 punti, mentre gli ospiti sono arrivati alla quinta ed ultima posizione con sole 5 lunghezze.