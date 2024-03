Nazionali, i granata in campo: out Buongiorno, spazio a Bellanova

Spazio a Bellanova, Buongiorno in panchina

Seconda amichevole degli azzurri di Spalletti: a New York alle 21 l'Italia affronterà l'Ecuador. Se Buongiorno è stato schierato titolare contro il Venezuela, questa volta dovrebbe essere il turno di Bellanova. Mancini dovrebbe prendere il posto del centrale granata, mentre l'esterno lombardo potrebbe giocare nel ruolo di Di Lorenzo. Dopo la difficile prova a Miami, gli azzurri dovranno dimostrare il proprio valore: sarà anche un'occasione per i giovani granata per farsi notare in vista dell'Europeo di quest'estate. Su Toro News ci sarà la diretta testuale della gara.