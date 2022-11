Turchia, Ilkhan tra i grandi: convocato per le gare con Scozia e Repubblica Ceca

Prima convocazione in Nazionale maggiore per Emirhan Ilkhan. Il centrocampista granata, che ha riassaporato il campo negli ultimi minuti di Torino-Sampdoria, è stato infatti convocato dalla Turchia per gli impegni amichevoli che si terranno contro Scozia e Repubblica Ceca, rispettivamente il 16 novembre e il 19 novembre. Ilkhan prenderà parte alla trasferta di Roma con il Toro, poi raggiungerà la Nazionale per gli impegni in amichevole, dove spera di esordire tra i grandi.