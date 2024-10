Nazionali, in campo solo il granata Pedersen con la Norvegia

Continua la sosta nazionali per il mondo del calcio. Nella giornata di oggi ci sarà solo Marcus Holmgren Pedersen del Torino ad essere impegnato con la sua nazionale, ovvero la Norvegia. La squadra allenata da Ståle Solbakken giocherà contro l'Austria fuori casa. Il match è valido per la quarta giornata della Nations League e si giocherà alle ore 20:45. Il giocatore granata potrebbe cominciare la sfida in panchina, come capitato nella precedente gara con la Slovenia.