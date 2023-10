Nazionali, la Lituania trova la prima vittoria del girone: Gineitis in campo 70′

Al National Stadium Vasil Levski di Sofia la Lituania trova la sua prima vittoria in questa fase di qualificazione ai prossimi Europei imponendosi per 2-0 in casa della Bulgaria: decisiva è stata la doppietta di Sirvys che ha permesso alla selezione allenata dal CT Jankauskas di conquistare i primi tre punti. Gvidas Gineitis - schierato ancora una volta titolare - con la propria nazionale, nel 4-2-3-1 ha giocato alle spalle della prima punta Paulauskas ed è rimasto in campo per 70': il centrocampista granata è uscito dopo aver subito un colpo dal bulgaro Gruev, che è stato ammonito per il fallo commesso sul numero 15 lituano. Ora - dopo i tre punti guadagnati - la Lituania si è portata al quarto posto a quota 5 punti in classifica del Gruppo G: Gineitis tornerà in campo martedì 17 ottobre alle ore 20.45 al S. Dariaus ir S. Girėno stadionas di Kaunas per sfidare l'Ungheria nel match valido per la settima giornata del girone.