Nazionali, oggi Georgia-Kosovo: Vojvoda verso una possibile titolarità

Oggi alle ore 18:00 Georgia-Kosovo, partita valida le qualificazioni a Qatar 2022. Mergim Vojvoda ha buone possibilità di partire titolare

Dopo le due sconfitte di marzo contro Svezia e Spagna, Vojvoda e compagni si apprestano a disputare le prossime tre gare valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Oggi - giovedì 2 settembre - il Kosovo scenderà in campo al Batumi Stadium alle ore 18:00 contro la Georgia. Il difensore granata ha buone possibilità di partire titolare nel ruolo di terzino se il CT Challandes decide di schierare la difesa a quattro (l'opzione più probabile), altrimenti sul centro-destra con la difesa a tre (come avvenuto contro la Spagna).

GRUPPO B – Il Kosovo, dopo non essersi qualificato per gli Europei 2021, punta al pass per Qatar 2022, ma la strada è bella in salita. A qualificarsi saranno le prime classificate di ogni gruppo, mentre le seconde e le due migliori squadre della Nations League (tra quelle non già qualificate) disputeranno i playoff. Il Kosovo dovrà scontrarsi con Spagna, Svezia, Grecia e Georgia, ma la nazionale del CT Challandes ha già incassato due sconfitte: 0-3 con la Svezia e 3-1 con la Spagna. Risultati che obbligano Vojvoda e compagni a conquistare i tre punti contro la Georgia nella sfida in programma oggi alle ore 18:00, così da abbandonare momentaneamente l'ultimo posto della classifica. A Torino, intanto, Ivan Juric osserverà i suoi 11 giocatori impegnati con le rispettive nazionali al fine di avere le idee chiare su chi schierare alla ripresa del campionato.