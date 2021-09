Nazionali, oggi San Marino-Polonia: Linetty-gol stavolta punta alla titolarità

I polacchi in campo per consolidare il secondo posto in classifica con un occhio allo scontro diretto tra Ungheria e Albania

Irene Nicola

Stasera alle 20.45 la Polonia di Karol Linetty scenderà in campo per la partita contro San Marino, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. I polacchi tornano in campo dopo la vittoria contro l'Albania, in cui proprio il giocatore granata era stato uno dei protagonisti, con la rete che ha fissato il risultato sul 4-1.

GIRONE I - Per Linetty e compagni sarà fondamentale vincere contro San Marino, fanalino di coda del gruppo composto da Inghilterra, Polonia, Ungheria, Albania e Andorra. Gli inglesi sono saldamente in testa con 4 vittorie su 4 partite disputate, mentre è accesissima la lotta per il secondo posto, che garantisce la possibilità di strappare il pass per i Mondiali ai playoff. Dopo la vittoria sull'Albania, la Polonia ha 7 punti come l'Ungheria; segue proprio l'Albania a 6 punti. Stasera però c'è lo scontro diretto tra ungheresi e albanesi, un'occasione d'oro per Linetty e compagni per mettere un solco dietro di loro, in attesa del big match con l'Inghilterra di mercoledì 8 settembre.

REAZIONE - A Karol Linetty la sosta delle Nazionali serviva per reagire, dopo tre partite da titolare al Toro in cui non aveva convinto da trequartista. Il centrocampista granata è riuscito a diventare un punto saldo nella squadra di Paulo Sousa, anche quando non è partito titolare come contro l'Albania. Linetty ha lasciato il segno al suo ingresso al 62' al posto di Frankowski, segnando il gol del 4-1 all'89' con un destro sotto la traversa. E contro San Marino, stavolta, potrebbe rientrare negli undici titolari per andare ancora a rete. Con una classifica così corta, il computo dei gol sarà fondamentale in caso di arrivo a pari merito. Per questo Sousa schiererà la formazione migliore e potrebbe puntare anche sull'apporto in zona gol di Linetty.