Nazionali, oggi Venezuela-Ecuador: Rincon e i suoi per lasciare l’ultimo posto

La Selezione del giocatore granata, dopo la sconfitta contro il Brasile, prova a togliersi dall’ultima posizione in classifica

Si susseguono le partite di qualificazione per il mondiale in Qatar nel 2022 anche in Sudamerica. La serata di oggi, oltre a Sanabria col suo Paraguay, vedrà impegnato anche il Venezuela di Rincon che è in una situazione particolarmente difficile, perché occupa l’ultima posizione nella classifica delle Eliminatorias sudamericane per Qatar 2022. Nel prossimo match i Vinotinto, fermi a quattro punti in dieci match, cercheranno di tornare a fare punti dopo 5 sconfitte consecutive, l'ultima quella contro il Brasile.