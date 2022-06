Nazionali, Seck: “Al Senegal ho detto subito sì. Sognavo di giocare con Mané”

Le parole dell'attaccante granata, alla sua prima convocazione con la Nazionale

La Nazionale senegalese ha lanciato nelle ultime ore l'hashtag #AskDemba, per far conoscere meglio Demba Seck, fresco di prima convocazione con la maglia del Senegal, ai connazionali. "Ciao, mi chiamo Demba Seck. Sono un attaccante della Nazionale e del Torino" ha esordito in risposta il giocatore granata che non si è tirato indietro di fronte a tutte le curiosità, da quelle sulla sua provenienza all'emozione della prima chiamata passando per i gusti musicali.