Nazionali, Slovenia-Serbia 2-2: Lukic e Milinkovic-Savic titolari

Questa sera la quarta giornata di Nations League ha visto protagonista la Serbia dei granata Sasa Lukic e Vanja Milinkovic-Savic sfidare allo stadio Stožice (Lubiana) la Slovenia. I ragazzi del CT Stojkovic - dopo aver dominato la prima frazione di gioco - nel secondo tempo si son fatti rimontare: il risultato finale è stato di 2-2. I due giocatori del Torino sono stati schierati entrambi dal primo minuto: Vanja ha vinto il ballottaggio con Rajkovic, mentre Lukic ha ricoperto il ruolo di trequartista al fianco di Tadic ed alle spalle di Mitrovic nel 3-4-2-1 disegnato dal tecnico della Nazionale serba. Il centrocampista del Torino dopo aver giocato un buon primo tempo come tutto il resto della squadra, è stato sostituito al 58' da Kostic. Dopo aver dominato la prima frazione di gioco (terminata 2-0 grazie alle reti di Zivkovic all'8' e Mitrovic al 35'), nel secondo tempo la Slovenia è riuscita a portare a casa un punto pareggiando i conti prima al 48' con Cerin e poi al 53' con Sesko. Con questo pareggio la Serbia si porta a quota 7 punti nel Gruppo 4: la Norvegia di Haaland sempre in serata ha sconfitto 3-2 la Svezia allungando in classifica e portandosi a 10 punti. Il prossimo appuntamento della Serbia in Nations League sarà a settembre: il 24 i ragazzi del CT Stojkovic sfideranno nuovamente la Svezia nel girone di ritorno.