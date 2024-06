Nazionali, spazio a Vojvoda: il granata impegnato ad Oslo contro la Norvegia

Dopo la conclusione della stagione di Serie A c'è spazio per le nazionali, sia per chi non parteciperà ad Euro 2024 sia per chi prenderà parte alla manifestazione. Stasera alle ore 19.00 il Kosovo del granata Vojvoda scenderà in campo contro la Norvegia di Erling Haaland, tra gli esclusi di lusso di Germania 2024. Appuntamento ad Oslo, dove Vojvoda ha buone chance di scendere in campo dal primo minuto come braccetto di destra nel 3-5-2 del C.T Franco Foda.