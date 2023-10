Nazionali, Ungheria-Serbia 2-1: solo Vanja titolare. Radonjic entra nel finale

Serata triste per la Serbia dei tre calciatori del Torino che perde 2-1 in trasferta in Ungheria. Con questo risultato la formazione di Stojkovic rimane ferma in classifica al secondo posto con 10 punti mentre l’Ungheria sale a 13. Nel gruppo G della qualificazione ai prossimi Europei ora la Serbia deve stare attenta al Montenegro che si trova alle sue spalle a soli due lunghezze di distanza e ha una partita in meno. L’unico giocatore del Toro a scendere in campo dal primo minuto è Vanja Milinkovic-Savic che si è dovuto arrendere ai due gol firmati da Varga e Sallai nel primo tempo, con la rete di Pavlovic che ha portato gli ospiti momentaneamente sul pareggio. Ivan Ilic e Nemanja Radonjic partono invece dalla panchina. Il centrocampista classe 2001 non trova spazio e rimane a guardare gli avversari per tutti e 90 i minuti mentre il trequartista ex Benfica entra in campo al 75º per cercare di dare una mano al forcone serbo ma non c’è nulla da fare e l’Ungheria porta a casa i tre punti.