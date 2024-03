Che fine ha fatto Nikola Maksimovic? Ora lotta per la salvezza in Turchia

La parabola della carriera di Maksimovic dal Torino, e la sua fuga, fino alla sua nuova avventura in Turchia

Alessandro Balbo 24 marzo 2024 (modifica il 24 marzo 2024 | 14:24)

Il mondo granata ha certamente un ricordo amaro di Nikola Maksimovic, un buon difensore che però ha lasciato il Torino dopo un fuggiasco abbandono del ritiro estivo perché voleva giocare in una squadra "che conta" e fare il salto di qualità. Cosa che poi non è avvenuta, e dopo una serie di prestiti in A il giocatore, all'età di 32 anni, si è accasato in Turchia. Con il Torino ha raggiunto le 76 presenze e 4 assist in tre stagioni in granata.

Maksimovic al Torino — Il difensore serbo, classe 1991, arrivò a Torino nel luglio del 2013, a fronte di una spesa di 1,250 milioni di euro dal club greco dell'Apollon Limassol, un colpo in pieno stile dell'allora ds Petrachi. Un giocatore giovane, all'epoca ventiduenne, con già degli ottimi prospetti, era già nel giro della Nazionale serba, e dal basso profilo. All'inizio fatica nel Torino di Ventura, solo 23 presenze nella stagione 2013/2014. Nel 2015\2016 è costretto a fare i conti con un brutto infortunio dopo un estate in cui il Toro lo aveva blindato nonostante l'interesse del Napoli. Infine l'arrivo di Mihajlović, l'allenatore serbo credeva molto nel suo connazionale, ma qualcosa si era rotto tra il club e il giocatore. E appunto, verso la chiusura del mercato estivo, Maksimovic abbandona il ritiro dei granata e si reca in Serbia, facendo perdere le proprie tracce, in attesa di essere ceduto al Napoli. Scontro tra club e giocatore, multe e sospensioni, alla fine il club partenopeo convince Cairo ad accettare la sua offerta: Maksimovic sarà poi ceduto per un totale di 27 milioni di euro nel 2017.

Dopo il Napoli molti prestiti — Certamente la vendita di Maksimovic si è rivelata un affare per Cario, con una plusvalenza di oltre 20 milioni di euro, ma ha lasciato un'onta sul giocatore, accusato di aver ripudiato il Torino per giocare in una squadra di "maggior valore e ambizione". Il periodo napoletano non è semplice, gioca una stagione a Napoli, poi un primo prestito allo Spartak Mosca, e poi un ritorno alla base fino al 2021. A Napoli Maksimovic raccoglie 99 presenze, due gol e due assist, disputando anche la Champions League, ma non convincerà mai i vari Sarri, Ancelotti e Gattuso che si sono succeduti. Poi nell'Agosto del 2021, a contratto scaduto, viene preso dal Genoa, ma in terra ligure giocherà solo 14 partite fino al 2023. Da lì lo svincolo, e la nuova avventura all'Hatayspor in Turchia, dove ha già raggiunto le 16 presenze e lotta per la salvezza. Una parabola discendente quella di Maksimovic, un giocatore dalle ottime qualità che però non è riuscito a tenere a freno le proprie ambizioni.

