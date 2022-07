Nizza-Torino: in vendita i biglietti per l’ultima amichevole estiva dei granata

Il Torino concluderà il suo ritiro estivo il 29 luglio con l'ultimo allenamento a Waidring, prima di trasferirsi a Nizza per affrontare un'amichevole contro la squadra francese all'Allianz Rivera. A tal proposito, il club transalpino ha dato via alla vendita dei biglietti per la gara, i quali avranno un costo unico di 10 euro. Il fischio d'inizio della sfida è in programma per sabato 30 luglio alle ore 17.