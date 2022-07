Nizza-Torino, infortuni Zima e Izzo: entrambi sostituiti nel primo tempo

Preoccupazione per la difesa del Torino: nell’ultima amichevole dell’estate, Nizza-Torino, David Zima e Armando Izzo hanno dovuto abbandonare il campo al 32’ del primo tempo. Il difensore ceco ha rimediato un infortunio alla spalla destra, cadendo malamente durante un intervento difensivo lungo la linea laterale di destra, e ha subito chiesto il cambio: si teme per lui una lussazione. Armando Izzo ha invece alzato bandiera bianca probabilmente per un acciacco muscolare alla coscia destra.

Mentre si aspettano maggiori informazioni sull’entità e sulla tipologia dei problemi fisici dei due, va segnalato che – complice anche le non perfette condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, fermo ai box già da qualche giorno, e di Koffi Djidji, anche lui non al meglio per un sovraccarico muscolare – Juric ha dovuto schierare una retroguardia inedita con Brian Bayeye come braccetto di destra e Michel Adopo come centrale difensivo. Il pacchetto difensivo di Juric vive quindi una situazione che sicuramente non lascia tranquilli quando manca sempre meno al via degli impegni ufficiali.