Nizza-Torino, le formazioni ufficiali: Zima recupera, Linetty sulla trequarti

Il Torino scende quest'oggi in campo per l'ultima amichevole del precampionato contro il Nizza all'Allianz Riviera. Gli allenatori delle due squadre hanno sciolto gli ultimi dubbi e hanno comunicato le formazioni ufficiali. Tra i pali torna titolare Vanja Milinkovic-Savic. In difesa Izzo sostituisce Djidji, assente nell'ultima seduta pomeridiana a Waidring; recupera anche Zima, al centro del terzetto arretrato. Sulla trequarti è Linetty a completare il reparto con Seck. In attacco inamovibile Sanabria. Assenti, anche dalla panchina, Pellegri e Buongiorno: entrambi non sono al meglio e sono reduci da infortuni.