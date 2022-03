Nkoulou compie 32 anni: al Watford non gioca da novembre. E sul futuro…

Il centrale ex Torino sta vivendo una stagione complicata in Premier League e in estate potrebbe tornare in Italia

Federico De Milano

Quest'oggi l'ex difensore del Torino Nicolas Nkoulou compie 32 anni. Il centrale oggi in forza al Watford è nato infatti il 27 marzo 1990 a Yaoundé in Camerun. Dopo aver lasciato il Toro a paramento zero, lo scorso 30 giungo, il difensore ex Marsiglia è rimasto svincolato fino ad ottobre quando ha trovato l'accordo con il Watford. Ma le cose per lui non stanno andando come sperato in questa prima stagione in Inghilterra.

WATFORD - La prima stagione in Inghilterra per Nkoulou non sta andando come sperato dal giocatore e dalla dirigenza degli Hornets al momento dell'accordo siglato ad ottobre. Il centrale ex Toro ha infatti raccolto solamente 3 presenze in Premier League ed è da Novembre che non scende più in campo. Il problema principale per il camerunense è un problema fisico al legamento del ginocchio che si porta dietro da alcuni mesi e che gli impedisce di esprimersi al meglio. Anche il legame con la piazza tarda a formarsi e sembra che Nkoulou non stia apprezzando questa sua esperienza oltre Manica. Bisogna inoltre sottolineare che la firma con il club londinese era arrivata anche per la presenza di Claudio Ranieri come allenatore. Il tecnico romano è stato però sollevato dall'incarico e anche per questa ragione Nkoulou potrebbe presto decidere di cambiare aria.

FUTURO - Molto del futuro di Nkoulou al Watford dipenderà dalle sorti della stagione del club inglese. Gli Hornets sono infatti impegnati in una difficile lotta salvezza e al momento la classifica li vede al terzultimo posto distanti 3 punti dall'Everton che oggi è l'ultima squadra in classifica a salvarsi. Il contratto del difensore classe 1990 scadrà il prossimo 30 giugno e in caso di retrocessione l'addio sarebbe scontato. Se invece il Watford dovesse riuscire a salvarsi e Nkoulou fosse in grado di offrire di nuovo delle garanzie fisiche allora potrebbe anche parlarsi di un rinnovo, secondo quanto riportato dai media britannici. Nelle ultime settimane si era parlato per lui anche di un interesse della Lazio che in estate dovrà fare molti cambiamenti in difesa e potrebbe riportare l'ex Torino in Serie A.